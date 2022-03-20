Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

20.03.2022 09:54
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 76 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 67 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 76 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 67 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 239 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 790 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 76 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 67 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,7 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 378 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 369 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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