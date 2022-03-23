Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.03.2022 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 729 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 729 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 495 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 76 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 729 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 753 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 596 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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