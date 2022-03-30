Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30.03.2022 10:35
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 733 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 339 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 492??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 881 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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