Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.04.2022 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 719 bin 278 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 720 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 719 bin 278 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 720 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 950 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 420 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 719 bin 278 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 720 bin 932 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile linyit santralleri ve yüzde 15 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 360 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 14 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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