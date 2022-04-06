Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 725 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 310 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 504 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 725 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 816 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 643 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.