Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.04.2022 10:39
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 725 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 725 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 310 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 504 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 725 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 816 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 643 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor! Adı bile belli: Politik Merkez Partisi
10:34 Herkes "asgari ücret artırılmalı" derken, tarihçi İlber Ortaylı'dan enteresan bir öneri geldi: İstanbul'da yasaklansın!
10:29 Buça'daki katliamın sorumlusu Yarbay Omurbekov, işgale katılmadan önce kilisede kutsanmış
10:29 Jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı
10:27 Kadirov'un kuvvetleri TikTok videosu çektiği esnada saldırıya uğradı
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:46:27. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement