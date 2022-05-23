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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.05.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 453 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 386 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile linyit santralleri ve yüzde 13 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 213 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 679 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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