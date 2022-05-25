Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 506 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 416 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 585 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 590 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 506 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 416 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile barajlı hidroelektrik santrali ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 440 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 347 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.