Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.06.2022 10:21
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 781 bin 149 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 781 bin 149 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 800 megavatsaatle saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 172 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 781 bin 149 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 785 bin 860 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 672 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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