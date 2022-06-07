Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.06.2022 10:09
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 199 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 752 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 740 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 754 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 529 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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