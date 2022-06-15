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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15.06.2022 10:26
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 259 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 259 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 196 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 547 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 895 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 259 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 ile ithal kömür ve yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 406 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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