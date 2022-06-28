Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.06.2022 10:23
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 168 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 350 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 168 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 350 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 299 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 497 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 905 bin 168 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 350 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 633 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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