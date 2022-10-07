Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.10.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 257 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 257 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 77 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 741 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 27 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 257 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,39 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,27 ile rüzgar ve yüzde 17 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 373 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 603 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır! Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır! Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement