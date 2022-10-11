Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 97 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 822 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 426 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 97 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile doğal gaz ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 19 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.