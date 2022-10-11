Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11.10.2022 10:36
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 97 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 97 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 822 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 426 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 536 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 97 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile doğal gaz ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 19 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 580 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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