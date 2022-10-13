Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 209 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 643 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 72 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 209 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.