Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.10.2022 13:24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 209 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 209 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 643 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 72 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 209 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,7 ile doğal gaz ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 22 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement