Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,88 2,62 9,92 Global Yatırım Holding 1,94 1,80 7,78 Türk Hava Yolları 16,66 15,58 6,93 Ziraat GMYO 2,34 2,21 5,88 Pegasus 87,95 83,85 4,89 Karsan Otomotiv 3,79 3,62 4,70 İş GMYO 2,12 2,04 3,92 Alarko Holding 10,39 10,00 3,90 Çimsa 29,00 28,16 2,98 Doğan Holding 2,80 2,72 2,94 Koza Altın 106,50 103,50 2,90 Erbosan 138,80 135,00 2,81 Migros Ticaret 35,96 35,00 2,74 Koç Holding 25,00 24,34 2,71 Aksa 23,56 22,94 2,70 Halkbank 4,61 4,49 2,67 TAV Havalimanları 27,92 27,20 2,65 Torunlar GMYO 3,92 3,82 2,62 İş Finansal Kiralama 3,16 3,08 2,60 Koza Madencilik 16,06 15,66 2,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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