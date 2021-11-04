Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,88
|2,62
|9,92
|Global Yatırım Holding
|1,94
|1,80
|7,78
|Türk Hava Yolları
|16,66
|15,58
|6,93
|Ziraat GMYO
|2,34
|2,21
|5,88
|Pegasus
|87,95
|83,85
|4,89
|Karsan Otomotiv
|3,79
|3,62
|4,70
|İş GMYO
|2,12
|2,04
|3,92
|Alarko Holding
|10,39
|10,00
|3,90
|Çimsa
|29,00
|28,16
|2,98
|Doğan Holding
|2,80
|2,72
|2,94
|Koza Altın
|106,50
|103,50
|2,90
|Erbosan
|138,80
|135,00
|2,81
|Migros Ticaret
|35,96
|35,00
|2,74
|Koç Holding
|25,00
|24,34
|2,71
|Aksa
|23,56
|22,94
|2,70
|Halkbank
|4,61
|4,49
|2,67
|TAV Havalimanları
|27,92
|27,20
|2,65
|Torunlar GMYO
|3,92
|3,82
|2,62
|İş Finansal Kiralama
|3,16
|3,08
|2,60
|Koza Madencilik
|16,06
|15,66
|2,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi