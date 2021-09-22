Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 32,26 31,26 3,20 Migros Ticaret 32,80 32,00 2,50 Ereğli Demir Çelik 16,45 16,06 2,43 Pegasus 71,10 69,60 2,16 Galatasaray Sportif 3,39 3,33 1,80 Petkim 6,24 6,13 1,79 Gözde Girişim 5,60 5,51 1,63 Hektaş 8,15 8,02 1,62 İş GMYO 1,93 1,90 1,58 Hedef Girişim 2,70 2,66 1,50 Kardemir (D) 6,38 6,31 1,11 Alkim Kimya 14,80 14,64 1,09 Eczacıbaşı Yatırım 37,88 37,50 1,01 Şekerbank 1,00 0,99 1,01 Aksa 20,60 20,40 0,98 Global Yatırım Holding 2,07 2,05 0,98 Kerevitaş Gıda 4,21 4,17 0,96 Vestel Beyaz Eşya 48,10 47,66 0,92 TAV Havalimanları 24,24 24,02 0,92 Alarko Holding 8,94 8,86 0,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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