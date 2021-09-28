Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kervan Gıda 12,34 11,99 2,92 İş GMYO 2,00 1,97 1,52 Odaş Elektrik 1,36 1,34 1,49 Türk Hava Yolları 13,69 13,53 1,18 Fenerbahçe Futbol 32,98 32,60 1,17 İndeks Bilgisayar 6,20 6,13 1,14 Doğan Holding 2,55 2,53 0,79 Alkim Kimya 15,93 15,84 0,57 TAV Havalimanları 26,00 25,86 0,54 Tüpraş 112,60 112,00 0,54 Şok Marketler Ticaret 11,70 11,64 0,52 Net Holding 4,75 4,73 0,42 Oyak Çimento 6,71 6,69 0,30 Anadolu Efes 20,36 20,30 0,30 Pegasus 75,20 75,10 0,13 Deva Holding 21,64 21,62 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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