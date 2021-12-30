Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|15,98
|15,34
|4,17
|Aksa
|33,82
|32,50
|4,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,62
|5,42
|3,69
|Aygaz
|24,24
|23,46
|3,32
|Enerjisa Enerji
|12,65
|12,33
|2,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,32
|21,80
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,54
|3,46
|2,31
|Hektaş
|15,18
|14,85
|2,22
|Anadolu Efes
|29,84
|29,20
|2,19
|Oyak Çimento
|7,89
|7,73
|2,07
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|4,45
|2,02
|Akbank
|7,49
|7,35
|1,90
|İş Bankası (C)
|7,58
|7,46
|1,61
|Çan2 Termik
|12,73
|12,53
|1,60
|Brisa
|30,22
|29,80
|1,41
|SASA Polyester
|54,10
|53,35
|1,41
|Verusa Holding
|48,40
|47,74
|1,38
|Garanti BBVA
|11,59
|11,44
|1,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,29
|7,20
|1,28
|Koza Madencilik
|18,13
|17,91
|1,23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi