Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler Ticaret 11,80 12,07 -2,24 Nuh Çimento 32,92 33,18 -0,78 Kervan Gıda 11,91 12,00 -0,75 Borusan Yatırım Pazarlama 346,40 348,90 -0,72 Albaraka Türk 1,64 1,65 -0,61 Turkcell 15,31 15,40 -0,58 Alarko GMYO 21,58 21,70 -0,55 Çimsa 26,78 26,92 -0,52 Verusa Holding 46,14 46,20 -0,13 Ülker Bisküvi 19,01 19,03 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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