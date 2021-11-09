Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 13,30 13,94 -4,59 Alkim Kimya 16,43 16,94 -3,01 Aydem Enerji 6,87 7,03 -2,28 Alarko Holding 10,15 10,38 -2,22 Çan2 Termik 12,37 12,64 -2,14 QUA Granite Hayal Yapı 11,59 11,82 -1,95 Erbosan 126,90 129,40 -1,93 Hektaş 9,01 9,18 -1,85 Bim Mağazalar 66,00 67,20 -1,79 Aksa Enerji 7,15 7,26 -1,52 Kerevitaş Gıda 4,32 4,38 -1,37 Tümosan Motor ve Traktör 16,88 17,09 -1,23 Aksa 22,88 23,16 -1,21 Kervan Gıda 11,71 11,84 -1,10 Biotrend Çevre ve Enerji 21,02 21,24 -1,04 Sarkuysan 18,40 18,59 -1,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,54 6,60 -0,91 İzmir Demir Çelik 2,33 2,35 -0,85 Doğan Holding 2,77 2,79 -0,72 Gözde Girişim 7,06 7,11 -0,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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