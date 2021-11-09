Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|13,30
|13,94
|-4,59
|Alkim Kimya
|16,43
|16,94
|-3,01
|Aydem Enerji
|6,87
|7,03
|-2,28
|Alarko Holding
|10,15
|10,38
|-2,22
|Çan2 Termik
|12,37
|12,64
|-2,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,59
|11,82
|-1,95
|Erbosan
|126,90
|129,40
|-1,93
|Hektaş
|9,01
|9,18
|-1,85
|Bim Mağazalar
|66,00
|67,20
|-1,79
|Aksa Enerji
|7,15
|7,26
|-1,52
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|4,38
|-1,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,88
|17,09
|-1,23
|Aksa
|22,88
|23,16
|-1,21
|Kervan Gıda
|11,71
|11,84
|-1,10
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,02
|21,24
|-1,04
|Sarkuysan
|18,40
|18,59
|-1,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|6,60
|-0,91
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|2,35
|-0,85
|Doğan Holding
|2,77
|2,79
|-0,72
|Gözde Girişim
|7,06
|7,11
|-0,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi