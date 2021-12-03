Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 32,08 29,18 9,94 Erbosan 146,00 137,50 6,18 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,59 1,50 6,00 İskenderun Demir Çelik 23,84 22,54 5,77 Pegasus 96,00 91,05 5,44 QUA Granite Hayal Yapı 14,76 14,00 5,43 Türk Hava Yolları 19,21 18,25 5,26 İndeks Bilgisayar 7,81 7,44 4,97 Alarko GMYO 30,06 28,72 4,67 Global Yatırım Holding 2,32 2,23 4,04 Türk Telekom 10,59 10,21 3,72 Doğuş Otomotiv 49,16 47,42 3,67 Oyak Çimento 8,18 7,90 3,54 Akçansa 19,33 18,70 3,37 Gözde Girişim 9,33 9,03 3,32 İş Finansal Kiralama 3,48 3,37 3,26 Doğan Holding 3,32 3,22 3,11 Koza Altın 132,90 128,90 3,10 Koç Holding 30,98 30,08 2,99 Türk Traktör 218,20 211,90 2,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gökten ölü kuşlar yağdı!

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu

Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı

Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71