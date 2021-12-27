Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|31,78
|32,20
|-1,30
|Arçelik
|51,80
|52,30
|-0,96
|Migros Ticaret
|38,98
|39,34
|-0,92
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|2,41
|-0,83
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,72
|22,90
|-0,79
|Akçansa
|18,85
|18,99
|-0,74
|Kervan Gıda
|12,22
|12,30
|-0,65
|Türk Traktör
|206,70
|208,00
|-0,63
|Türk Telekom
|10,47
|10,53
|-0,57
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,11
|-0,49
|Logo Yazılım
|41,16
|41,36
|-0,48
|Global Yatırım Holding
|2,08
|2,09
|-0,48
|Çemtaş
|16,74
|16,80
|-0,36
|Ege Endüstri
|1.765,90
|1.770,00
|-0,23
|BİM Mağazalar
|65,25
|65,40
|-0,23
|Türkiye Sigorta
|5,19
|5,20
|-0,19
|Yataş
|11,28
|11,30
|-0,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|6,40
|-0,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi