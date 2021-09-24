Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.327 -1,12 BIST ANKARA 2.061 -0,76 BIST ANTALYA 2.197 0,77 BIST BALIKESİR 1.835 -0,67 BIST BURSA 3.646 0,51 BIST DENIZLI 1.840 0,41 BIST ISTANBUL 1.531 -0,49 BIST IZMIR 3.343 -0,12 BIST KAYSERI 10.604 -1,73 BIST KOCAELI 3.798 -0,41 BIST KONYA 2.243 0,69 BIST TEKIRDAĞ 9.115 -0,76 BIST AYDIN 1.171 0,24 BIST MANISA 1.427 -0,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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