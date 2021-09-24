Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.327
|-1,12
|BIST ANKARA
|2.061
|-0,76
|BIST ANTALYA
|2.197
|0,77
|BIST BALIKESİR
|1.835
|-0,67
|BIST BURSA
|3.646
|0,51
|BIST DENIZLI
|1.840
|0,41
|BIST ISTANBUL
|1.531
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.343
|-0,12
|BIST KAYSERI
|10.604
|-1,73
|BIST KOCAELI
|3.798
|-0,41
|BIST KONYA
|2.243
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|9.115
|-0,76
|BIST AYDIN
|1.171
|0,24
|BIST MANISA
|1.427
|-0,71
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi