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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

18.11.2021 13:49
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.893-0,11BIST ANKARA2.3450,15BIST ANTALYA2.5170,11BIST BALIKESİR2.0380,28BIST BURSA4.5731,67BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.893-0,11
BIST ANKARA2.3450,15
BIST ANTALYA2.5170,11
BIST BALIKESİR2.0380,28
BIST BURSA4.5731,67
BIST DENIZLI1.828-0,28
BIST ISTANBUL1.8570,19
BIST IZMIR3.712-0,01
BIST KAYSERI10.963-0,93
BIST KOCAELI4.928-0,20
BIST KONYA2.3152,28
BIST TEKIRDAĞ9.767-0,44
BIST AYDIN1.058-0,70
BIST MANISA1.465-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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