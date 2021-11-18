Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.893
|-0,11
|BIST ANKARA
|2.345
|0,15
|BIST ANTALYA
|2.517
|0,11
|BIST BALIKESİR
|2.038
|0,28
|BIST BURSA
|4.573
|1,67
|BIST DENIZLI
|1.828
|-0,28
|BIST ISTANBUL
|1.857
|0,19
|BIST IZMIR
|3.712
|-0,01
|BIST KAYSERI
|10.963
|-0,93
|BIST KOCAELI
|4.928
|-0,20
|BIST KONYA
|2.315
|2,28
|BIST TEKIRDAĞ
|9.767
|-0,44
|BIST AYDIN
|1.058
|-0,70
|BIST MANISA
|1.465
|-0,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi