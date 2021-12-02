Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.857
|0,98
|BIST ANKARA
|2.727
|1,38
|BIST ANTALYA
|2.721
|0,22
|BIST BALIKESİR
|2.231
|1,65
|BIST BURSA
|6.022
|2,17
|BIST DENIZLI
|1.885
|1,33
|BIST ISTANBUL
|2.042
|0,42
|BIST IZMIR
|4.092
|1,11
|BIST KAYSERI
|12.027
|4,05
|BIST KOCAELI
|5.545
|1,55
|BIST KONYA
|2.343
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|11.899
|-0,41
|BIST AYDIN
|1.210
|-0,14
|BIST MANISA
|1.528
|0,94
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi