Gurbetçiler Arabalı Trenle Yıllık İzinlerine Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gurbetçiler Arabalı Trenle Yıllık İzinlerine Gidiyor

Gurbetçiler Arabalı Trenle Yıllık İzinlerine Gidiyor

Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor. Araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabilen gurbetçiler, memleketlerine rahat ve konforlu bir şekilde ulaşıyor. Bilet fiyatları kişi başı 207 avro, araç başı ise 389 avrodan başlıyor.

11.06.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllık izinleri başlayan bazı gurbetçiler, araçlarını da yanlarında getirebildikleri arabalı trenle seyahati tercih ediyor.

Memleketlerine giderken uzun saatler direksiyon başında kalmak istemeyen gurbetçiler, araçlarını trene yükledikten sonra yataklı vagonlarda dinlenerek yolculuk yapabiliyor.

Türkiye yolculuğu için Avusturya'nın Villach kentinden hereket eden "Optima Ekspres", Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na 1400 kilometre katederek ulaşıyor. Tren, gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezdeki Ayşekadın Garı'na geliyor.

Gurbetçiler, vagondan çıkardıkları araçlarıyla, hasretini çektikleri baba ocağının yolunu tutuyor.

Bilet fiyatları kişi başı 207 avro, özelliklerine bağlı olarak ise araç başı 389 avrodan başlıyor.

Almanya'dan gelen Mehmet Ağadereli, AA muhabirine, bazı ülkelerde çok bekledikleri için 32 saat sürmesi gereken yolculuğun 45 saate ulaştığını söyledi.

Yolculuğun rahat geçtiğini belirten Ağadereli, "Aracım eski, antika olduğu için yolda kalırım diye korktum. Arabayı trene yükledik, kendimiz de klimalı yataklı kompartıman aldık." dedi.

"Acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim"

Almanya'dan Sivas'a giden Emrah Özsayıner de 6 yıldır Türkiye'ye arabalı trenle geldiğini anlattı.

Edirne'de konakladıktan sonra memleketine gideceğini ifade eden Özsayıner, şöyle konuştu:

"İlk kez bu kadar uzadı. Emekli oldum ve o uzun yolu çekmek istemiyorum, rahat olsun. Arabamı vagona yükledikten sonra kompartımanda da yatarak gelmek istedim. Her sene gelmeden duramam, her sene mecbur geleceğim memleketime. Çok heyecanlıyım ama karnım aç, hemen gidip acılı bir Edirne tava ciğeri yiyeceğim. Edirne'de dinlendikten sonra Allah'ın izniyle Sivas'a gideceğim."

Almanya'dan Konya'ya giden Sebahattin Süzer ise yolculuğunun rahat geçtiğini dile getirdi.

Arabalı treni 10 yıldır kullandığını belirten Süzer, "Biraz geç geldik ama geç olsun da güç olmasın tabii. Trende gelene kadar istirahat ettim, sohbet ettik, yeni arkadaşlarla tanıştım, her yörenin insanı var trende. Rahat ve iyi bir yolculuk geçirdim." dedi.

Kaynak: AA

Ulaşım, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçiler Arabalı Trenle Yıllık İzinlerine Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Arabalı Trenle Yıllık İzinlerine Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement