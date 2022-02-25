Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan, Rusya'ya karşı mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değil - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan, Rusya'ya karşı mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değil

25.02.2022 15:01

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri saldırısına karşı birçok ülkeden yaptırım kararı gelirken, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, "Gürcistan, Rusya'ya karşı mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değil" diye konuştu.

ABD, Avrupa Birliği ve birçok ülke Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına karşı yaptırım kararları açıklarken, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, Kojori'deki Harbiyeliler Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra Ukrayna etrafındaki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAPTIRIMLARA KATILMA NİYETİMİZ YOK"

Gürcistan'dan Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırımın olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Garibaşvili, "Uluslararası ortaklarımızın Ukrayna'da askeri operasyonlar başladıktan sonra ekonomik ve mali yaptırımlarını gördük. Açık ve net olarak belirtmek isterim ki, Gürcistan bizim ulusal çıkarlarımızı ve halkın çıkarlarını göz önünde bulundurarak mali ve ekonomik yaptırımlara katılma niyetinde değildir. Bu sadece ülkemize ve insanımıza daha fazla zarar verir. Ben ülkemizin, halkımızın başbakanıyım ve hem iç hem de dış politikadan sorumluyum. Ben yalnızca ulusal çıkarları göz önünde bulunduracağım" dedi.

"ÜZÜNTÜYLE İZLİYORUM"

Gazetecilerin Kiev'e gitmeye planlıyor musunuz sorusu üzerine Garibaşvili, "Kiev'e gitme konusuna gelince, elbette hayır. Bildiğiniz gibi hava sahası kapalı ve sadece ben değil, dünyanın en güçlü devletlerinin liderleri de Ukrayna'ya gidemiyor. Ukrayna'daki manzaraları, Ukrayna halkının nasıl baskı altına alındığını büyük bir üzüntüyle izlediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Bu nedenle yaşanan trajediyi durdurmak için daha fazla uluslararası ortağı dahil etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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