Gürlek, 30 milyar liralık varlığın gönüllü iade hesabıyla iade edildiğini açıkladı

Gürlek, 30 milyar liralık varlığın gönüllü iade hesabıyla iade edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edildiğini açıkladı. Gürlek, söz konusu varlıkların bu hesap üzerinden iade edildiğini belirtti.
Bakan Gürlek: "Yaklaşık 30 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir."
Kaynak: İHA
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