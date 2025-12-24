Gürsu'da sıfır atıktan sürdürülebilir tarıma geçildi - Son Dakika
Gürsu'da sıfır atıktan sürdürülebilir tarıma geçildi

Gürsu\'da sıfır atıktan sürdürülebilir tarıma geçildi
24.12.2025 16:55  Güncelleme: 16:58
Gürsu Belediyesi'nin GÜRTAM tarafından yürütülen 'Kumlukalan Siyah Altın Projesi' başarıyla tamamlandı. Avusturya Avrupa Birliği destekli proje, yerel kalkınmayı hedeflerken atıktan değer üretmeyi amaçlıyor.

Gürsu Belediyesi'ne bağlı Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi (GÜRTAM) tarafından yürütülen "Sıfır Atıktan Sürdürülebilir Tarıma; Kumlukalan Siyah Altın Projesi" keyifli bir sertifika töreni ile son buldu. ARGE Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje, yerel kalkınmaya ışık tutan, çevresel sorumluluğu önceleyen ve üretim bilincini pekiştiren atığı bertaraf etmeyi değil; atıktan değer üretmeyi merkeze alan vizyoner bir yaklaşımla hayata geçirildi.

Avrupa Birliği finansmanı ve ICMPD ENHANCER Hibe Programı desteğiyle yürütülen bu proje kapsamında; Kumlukalan'da hasat eğitimi, budama eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemleri ve soğuk hava depoları başta olmak üzere toplam 6 farklı eğitim programı başarıyla gerçekleştirildi. Bu eğitimler sayesinde üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitesi sahada doğrudan güçlendirildi. Yine proje kapsamında kooperatifin kullanımına sunulan kompost makinesi, soğuk hava deposu altyapısı ve üretim süreçlerini destekleyen teknik ekipmanlar, çevre dostu ve verimli bir üretim yapısının kurulmasına önemli katkı sağladı.

Üreticilere ve çiftçilere verilen eğitimlerin sertifikalandırıldığı törende konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediye olarak bizler, sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil; yerel yönetim sorumluluğu olarak görüyoruz. Bu nedenle; planlı, ölçülebilir ve çoğaltılabilir projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Kumlukalan'da oluşturulan bu modelin, ilçemiz ve bölgemiz için güçlü ve örnek bir uygulama olacağına inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürsu'da sıfır atıktan sürdürülebilir tarıma geçildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gürsu'da sıfır atıktan sürdürülebilir tarıma geçildi - Son Dakika
