Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı

Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı.

23.02.2024 10:20
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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı - Son Dakika
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