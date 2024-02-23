Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Maçoğlu, adaylığıyla ilgili eleştirilere cevap verirken, Kadıköy'ün yönetim tarzını eleştirdi ve halka daha adaletli ve eşitlikçi bir yönetim sunacaklarını belirtti. Ayrıca, nohut ekimiyle tanınan Maçoğlu, bu konuda yapılan esprilere gurur duyduğunu ifade etti.