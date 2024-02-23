Güven endeksi hizmet sektöründe arttı, perakende ticaret sektöründe azaldı, inşaat sektöründe arttı

Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1 oranında artarak 91,8 değerini aldı. - ERZİNCAN