Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaat sektöründe arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaat sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 2 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artış ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 artış kaydedildi.

26.08.2024 10:16
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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaat sektöründe arttı - Son Dakika

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