Güven Endeksi Şubatta Perakende Ticarette Azalırken İnşaat ve Hizmet Sektöründe Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Güven Endeksi Şubatta Perakende Ticarette Azalırken İnşaat ve Hizmet Sektöründe Artış Gösterdi

Güven Endeksi Şubatta Perakende Ticarette Azalırken İnşaat ve Hizmet Sektöründe Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında güven endeksi perakende ticaret sektöründe %1 azalırken, inşaat sektöründe %1 ve hizmet sektöründe %1,6 artış gösterdi. Hizmet sektöründe son üç aylık dönemde iş durumu ve hizmetlere olan talep artarken, perakende ticaret sektöründe iş hacmi-satışlar azaldı. İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerde gerileme görülürken, toplam çalışan sayısı beklentisi arttı.

23.02.2024 10:27
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Güven endeksi, şubatta geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1 ve hizmet sektöründe yüzde 1,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,6 artarak 118,6'ya, inşaat sektöründe yüzde 1 artışla 91,8'e çıktı. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 azalarak 114,5'e geriledi.

Hizmet sektöründe şubatta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,8, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,1, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,3 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 0,1 yükseldi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,3 gerileme görülürken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,2 arttı.

Kaynak: AA

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