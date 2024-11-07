Güven Kültürü İçin Yönetişim Konferansı

Ekonomi

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından "Güven Kültürü İçin İyi Yönetişim Konferansı" düzenlendi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, konferansta iyi yönetişimin sürdürülebilir kalkınmaya katkıları ve güven temelli toplum yapısının gereklilikleri, bu konudaki düşünce liderleri tarafından ele alındı.

Konferans, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çakmakçı'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

TÜSİAD Başkanı Turan, kamuda güvenin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının vazgeçilmez rol üstlendiklerini belirterek, devletin alanında uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin, hem ulusal sorunları aşmaya yardımcı olacağını hem de katılımcı demokrasiyi geliştirerek devlete duyulan güveni artıracağını bildirdi.

Bu işbirliğini artırmak için katılım mekanizmalarını güçlendirmenin gerektiğini vurgulayan Turan, "Sadece kamu kurumları değil özel kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde de iyi yönetişim ilkelerinin özümsenmesi, karar alma süreçlerinde tüm paydaşların faydasının dikkate alınması büyük önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmakçı da Akademi olarak tespit ve teşhislerin ötesinde süreçlerin "nasıl yürütüleceği" ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çakmakçı, "Bu doğrultuda geliştirilen Sivil Etkileşim Modeli, paydaşlarının güvenini artırmayı amaçlayan her türlü kurum için etkin bir ölçümleme sistemi sunuyor." ifadesini kullandı.