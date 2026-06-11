Güvenli İnternet Kullanıcı Sayısı 55 Milyonu Geçti - Son Dakika
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Güvenli İnternet Kullanıcı Sayısı 55 Milyonu Geçti

11.06.2026 11:20
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Türkiye'de güvenli internet hizmeti alan kullanıcı sayısı 2025 sonuna kadar 55 milyonu aştı.

Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapısını geliştirme çalışmaları sürerken, güvenli internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "2025 Yılı Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, güvenli internet hizmeti altyapısı 2011 yılından itibaren "Seçmek özgürlüktür" sloganıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu hizmet, çocuk ve aile profillerinden oluşuyor. Güvenli internet hizmeti ile aileler, çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden büyük oranda koruyabiliyor.

Söz konusu hizmette çocuk profili "izinli liste" yöntemine göre, aile profili ise "yasaklı liste" yöntemine göre çalışıyor. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilemiyor, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişmek mümkün.

Güvenli internet hizmetini seçen abone sayısı arttı

Aile profili, çocuk profilinden daha geniş bir içeriğe sahip ve istenildiği takdirde oyun, sohbet, sosyal medya siteleri de erişime açılıp kapatılabiliyor.

Her geçen gün artan güvenli internet hizmeti kullanıcı sayısı, 2025 sonu itibarıyla 55 milyonu aştı.

Bu abonelerin yüzde 99,7'si aile profilini, yüzde 0,3'ü çocuk profilini tercih etti. Geçen yıl güvenli internet hizmetine geçen abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

125 bin alan adına ilişkin ihbar ve itiraz değerlendirildi

Güvenli internet hizmetinin tanıtımının yapıldığı "guvenlinet.org.tr" portalında bilinçlendirme önerileri yer alıyor. Buradan, güvenli internet kullanıcılarının ihbar ve itirazlarının alınması, alan adlarının sorgulanması, GİH profil testi işlemleri de yapılabiliyor.

İnternet kullanıcıları, sitede yer alan test sayfasından (guvenlinet.org/test) seçtikleri profili test edebiliyor, işletmeci tarafından kendilerine sağlanan profilin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyor.

Öte yandan, hizmet kapsamında 2025 yılı içinde aboneler tarafından iletilen 125 bin alan adına ilişkin ihbar ve itiraz değerlendirmeye alındı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güvenli İnternet Kullanıcı Sayısı 55 Milyonu Geçti - Son Dakika

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