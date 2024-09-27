Güvenli Ödeme Sistemi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Güvenli Ödeme Sistemi Başladı

Güvenli Ödeme Sistemi Başladı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt ticaretinde dolandırıcılığı önlemek için yeni sistemi uygulamaya aldı.

27.09.2024 16:02
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Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle ikinci el taşıt ticaretini daha güvenli hale getirmek amacıyla devreye alınan 'Güvenli Ödeme Sistemi' bugün itibariyle başladı.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan 'Güvenli Ödeme Sistemi' ile nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Yeni ruhsatın çıkması yani satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

"Basit bir uygulama, vatandaşta zamanla bu duruma alışacaktır"

Bugün itibariyle noterlerde 'Güvenli Alışveriş Sistemi' tamamen geçtiğini vurgulayan Bakırköy 24'üncü Noterliği Başkatibi Ahmet Onat, "Bu sistem tamamen dolandırıcılığı ortadan kaldıracak. Satıcı ve alıcı, notere gelmeden önce telefonlarına takas bank uygulamasını indirerek satacak olduğu aracın bilgilerine sisteme kaydettiriyor. Sonrasında ise alıcıya mesaj gidiyor. Alıcıda takas banka ya da kendi kayıt oldukları banka üzerinde parayı sisteme gönderiyor. Notere geldikten sonra bizlerde bu işlemin güvenli bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Satış sözleşmesi hazırlanıp noterde imzalandıktan sonra ruhsat çıktıktan sonra 1 veya 3 dakika içerisinde para satıcının hesabına geçmiş oluyor. Çok basit bir uygulama, vatandaşta zamanla bu duruma alışacaktır" şeklinde konuştu.

"Gönül rahatlığıyla satışımı gerçekleştirdim"

Yeni sistemin çok kolay olduğunu ifade eden aracını satan Yasin Yazıcı, "Bu sistemle tamamen dolandırıcılık ortadan kalkacaktır. Bizler bu durumdan memnunuz. Gönül rahatlığıyla satışımı gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Sistem hem pratik hem de kolay"

Araç satın alan Ali Tanrıverdi, "Çok güvenli bir sistem olmuş. Araç satışı alışı yaparken soru işareti kalmıyor. Sistem hem pratik hem de kolay" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

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