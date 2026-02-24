Güvenlikte Teknoloji Etkisi

Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Murat Kösereisoğlu, geçmişte 40-50 kişiyle yürütülen güvenlik hizmetlerinin bugün teknoloji destekli olarak 10-15 kişiyle daha verimli şekilde sağlanabildiğini belirterek, "Teknolojinin güvenlik görevlilerinin yerini alacağı görüşü doğru değil ancak akıllı izleme sistemleri sayesinde ekipler daha verimli çalışıyor. Sistemin merkezinde ise hala insan var." dedi.

Securitas Türkiye Ülke Başkanlığı görevini de yürüten Kösereisoğlu, AA muhabirine, kuruluş tarafından hazırlanan 2025 Risk Analizi Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

En yüksek risk oranının hırsızlık, asayiş olayları, özellikle endüstriyel tesisler, enerji, gaz ve petrol tesislerinde yangın ile teknik arızalarda olduğunu vurgulayan Kösereisoğlu, risklerin hizmet segmentine göre değiştiğini söyledi. Kösereisoğlu, "Riskler, mağazalarda hırsızlık, şantiyelerde iş kazaları ve iş sağlığı güvenliği riskleri, hastanelerde ve bazı sivil toplum kuruluşlarında asayiş olayları, okullarda yetkisiz giriş ve paylaşılan veriler gibi başlıklarda önleyici bildirimlere dayanıyor. Alınan tedbirler sayesinde birçok risk gerçekleşmeden engelleniyor." diye konuştu.

Bu yıl öne çıkması beklenen risklerde dramatik bir değişimin öngörülmediğini dile getiren Kösereisoğlu, yine hırsızlık, yangın riskleri (özellikle yaz aylarında), gösteri ve eylemler, asayiş olayları, teknik arızalar, yetkisiz girişlerin benzer şekilde devam etmesini beklediklerini bildirdi.

"Dijitalleşme artık tercih değil, zorunluluk"

Teknolojinin artık güvenliğin merkezinde olduğuna dikkati çeken Kösereisoğlu, şöyle devam etti:

"Eskiden 40-50 kişiyle yürütülen hizmetler, bugün teknoloji destekli olarak 10-15 kişiyle daha verimli şekilde sağlanabiliyor. Güvenlik görevlilerinin profili teknolojiye hakim, analitik düşünebilen, süreci yöneten ve geliştiren olarak değişiyor. Teknolojinin güvenlik görevlilerinin yerini alacağı görüşü doğru değil ancak akıllı izleme sistemleri sayesinde ekipler daha verimli çalışıyor. Sistemin merkezinde ise hala insan var. Örneğin 10 kişilik bir ekip 6 kişiyle aynı işi yürütebiliyor. Alarm izleme merkezleri uzaktan çalışan güvenlik görevlileri gibi konumlandırılıyor."

Kösereisoğlu, teknoloji destekli güvenlik hizmetlerinin sürdürülebilirlik açısından da avantaj sağladığını, insanlı güvenliğe kıyasla yüzde 30 daha az karbon salımı oluşturduğunu ifade ederek, "Türkiye genelinde günde 2 binden fazla akıllı cihazdan toplanan veriler analiz edilerek öngörülebilir güvenlik uygulamaları geliştirilmektedir. Örneğin, güneş enerji santrallerinde belirli saatlerde artan hırsızlık riskine göre önlemler artırılmaktadır. Dijitalleşme artık tercih değil, zorunluluk olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İşe yerleştirmede silahsız güvenlik görevlisi istihdamı birinci sırada"

Kösereisoğlu, 2024 yılı için 185 bin 963'ü kamu, 179 bin 754'ü özel sektör olmak üzere toplam 365 bin 717, 2025 yılı için de 200 bin 814'ü kamu, 183 bin 519'u özel sektör olmak üzere toplam 384 bin 333 güvenlik görevlisinin görev aldığı bilgisini vererek, "Çalışanların yüzde 47,35'i özel güvenlik şirketlerinde çalışıyor. İŞKUR 2024-2025 verilerine göre 2025'te de güvenlik görevlisi ihtiyacı 2024 senesindeki gibi seyretti ve 2025'te de işe yerleştirmede silahsız güvenlik görevlisi istihdamı birinci sırada yer aldı." dedi.

Güvenlik çözümlerinin de artık çok yönlülüğü mecbur kıldığını vurgulayan Kösereisoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenliği, işi sadece güvenlik olana devretmek tamamen sürecin dışında kalmak anlamına gelmiyor. Bu konuda sorumluluk devretmek, sürecin sorunsuz devamlılığı için önem arz ediyor. Kamu, müşteri ve güvenlik firması koordinasyon içinde çalışmalıdır. Önemli olan risk gerçekleştiğinde değil, öncesinde ne kadar hazırlıklı olunduğudur. Artık kullanılan yazılımlar, dijital dünyadaki veri analizleri öngörülü yaklaşımlarda bizi daha da ileri taşıyor. Müşteri deneyimini dijitalleştirmek, daha hızlı, daha şeffaf ve daha öngörülü bir güvenlik hizmeti sunmak anlamına geliyor."