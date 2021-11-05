Üye Girişi
Güvercinada Kalesi tarihine ışık tutacak çalıştay başladı - Son Dakika

Güvercinada Kalesi tarihine ışık tutacak çalıştay başladı

05.11.2021 00:57
Güvercinada Kalesi tarihine ışık tutacak çalıştay başladı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı' başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı' başladı. 6 Kasım'a kadar sürecek olan çalıştayda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvencinada Kalesi'nin surları tarih ve sanat tarihi uzmanlarınca incelenecek. Elde edilen bulgular rapor haline getirilerek bir kitapta toplanacak.

Kuşadası, Güvencinada Kalesi'nin tarihine ışık tutacak olan 'Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı'na' ev sahipliği yapmaya başladı. Çalıştay, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle düzenleniyor. 4-6 Kasım tarihlerini kapsayan çalıştaya Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Daş, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Hasan Feridun Özgümüş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Çelik ile ADÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Mükerrem Kürüm katılıyor.

Çalıştayda ilk gün öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu Güvercinada Kalesi'ni dolaşarak surlarda inceleme yaptı. Ardından kalenin burcuna çıkan heyet duvarlardaki eski yazıların fotoğrafını çekti. Bilim kurulu bir gün daha Güvercinada Kalesi'nde saha araştırması yapacak. 6 Kasım'da da elde edilen bulguların paylaşılması amacıyla özel bir otelde halka açık panel düzenlenecek. Ocak ayında ise çalışmaların sonucunu içeren kitap yayımlanacak. Kitap, araştırmacılara kaynak oluşturması için kütüphanelere gönderilecek.

Güvercianda Kalesi'nin Kuşadası için çok önemli bir simge olduğunu belirten Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, "Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist Güvercianada Kalesi'ni ziyaret etmeye geliyor. Amacımız tarihi kalenin geçmişinin tam ve doğru olarak bilinmesini sağlamak. Çalıştayı gerçekleştirmemizde emeği geçen başta akademisyenler olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güvercinada Kalesi tarihine ışık tutacak çalıştay başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi 23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu 21:36 Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz 19:12 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı Fenerbahçe adeta küllerinden doğdu! Sarı kanarya, Royal Antwerp'i 3-0 gibi bir sonuçla hezimete uğrattı         
00:54
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik         
00:33
İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi         
23:34
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 01:01:58. #1.12#
SON DAKİKA: Güvercinada Kalesi tarihine ışık tutacak çalıştay başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement