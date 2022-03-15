Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak - Son Dakika
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Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak

15.03.2022 16:21
Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son iki buçuk yıl içerisinde 240 bin metrekarelik yeni yola kavuşturdukları Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşama geçirilecek alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının yakında başlayacağının müjdesini verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, son iki buçuk yıl içerisinde 240 bin metrekarelik yeni yola kavuşturdukları Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşama geçirilecek alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının yakında başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı projesinin tamamlanması ile bölgenin en önemli alt yapı sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde birim müdürleri ile Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı'ya yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Yenileme çalışmalarının Güzelçamlı'nın en merkezi noktasında yer alan Özer Türk Caddesi ile başlayacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Bildiğiniz gibi Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinin ardından Davutlar Mahallemizde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde başlattığımız alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan da Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ASKi ekipleri Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı projesinin ikinci etabını yürütüyor. Projenin tamamlanması ile bölge kanalizasyon hattına kavuşacak. Böylece Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin kanalizasyon alt yapısı bulunmayışı nedeniyle uzun yıllardır yaşadığı sorun kalıcı olarak çözülecek. Kuşadası Belediyesi olarak yürüteceğimiz üst yapı çalışmaları ile de Güzelçamlı Mahallesi hak ettiği yatırımı alacak" dedi. - AYDIN

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Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak - Son Dakika


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