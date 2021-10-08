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Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu - Son Dakika

Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

08.10.2021 08:08

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye talepte bulunduğunu ileri sürdü. Muhtemel anlaşmaya dair başvurunun sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği bildirildi.

Türkiye'nin ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Türkiye aynı mektupta; 80 adet F-16 uçağının modernizasyonu konusunda da talepte bulundu.

BAŞVURU DAHA İLK AŞAMADA

"LoR" olarak adlandırılan Talep Mektubu (Letter of Request), FMS (Foreign Military Sales-Dış Askeri Satışlar) aşamasının ilk ayağını oluşturuyor. Muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARTILMIŞTI

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100'ün üzerinde F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

ERDOĞAN'IN F-16 VURGUSU

ABD ziyareti sırasında CBS televizyonuna verdiği röportajda muhabirin, S-400 alımı nedeniyle F-35'lerin teslim edilmediğini söylemesi üzerine, "Kimse buna karışamaz. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak. Türkiye kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin. Böyle bir şey olamaz. Hava kuvvetleri noktasında da Amerika'nın F-16'ların devamını sürdüreceğine dair elimde benim bir garanti var mı? Böyle bir garanti de olmayacağına göre belki o zaman biz çok daha farklı adımları da atmak zorunda kalacağız" demişti.

Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu

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Son Dakika Ekonomi Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Haber ajansı Reuters'tan iddia: Türkiye 40 adet yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye başvurdu - Son Dakika
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