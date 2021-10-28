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Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında daraldı - Son Dakika

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında daraldı

28.10.2021 14:07
Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında daraldı

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2, otomobil pazarı yüzde 25,2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2, otomobil pazarı yüzde 25,2, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı Eylül ayı Avrupa otomotiv pazarı değerlendirmesini yayınladı. Buna göre, Avrupa otomotiv pazarı 2021 Eylül ayında yüzde 24,2 azalarak 1 milyon 157 bin 202 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 527 bin adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı aynı dönemde yüzde 25,2 azalarak toplam 972 bin 723 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Eylül ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 300 bin 103 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı Eylül ayında yüzde 5,7 azalış gösterdi ve 155 bin 482 adede ulaştı. 2020 Eylül ayında 195 bin 143 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Eylül dönemi

Avrupa otomotiv pazarı 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9, otomobil pazarı yüzde 6,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 27,4 arttı.

Otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 8,9 arttı ve 10 milyon 958 bin 805 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 10 milyon 64 bin 411 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı Ocak-Eylül döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,9 arttı ve toplam 9 milyon 161 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 567 bin 789 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 27,4 arttı ve 1 milyon 515 bin 83 adede yükseldi. 2020 yılında ise 1 milyon 261 bin 664 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke, yüzde 11,9 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında de 6'ncı ülke oldu. Ülkemiz yüzde 17,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5.'inci ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 46,6 ile Litvanya, yüzde 34,9 ile İngiltere ve yüzde 30,5 ile İtalya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 13,6 ile İzlanda, yüzde 10,3 ile Norveç ve yüzde 7,5 ile Estonya oldu.

Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 4 ile Belçika, yüzde 1,3 ile Hollanda ve yüzde 0,1 ile Almanya oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 37,9 ile Yunanistan, yüzde 32,7 ile İzlanda ve yüzde 30,9 ile Estonya oldu. - İSTANBUL

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında daraldı

Otomobil, Tragger, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında daraldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında daraldı - Son Dakika
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