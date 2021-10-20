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Başkan Böcek: "Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Böcek: "Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz"

20.10.2021 17:42
Başkan Böcek:

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınma projelerimizde üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınma projelerimizde üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Böcek, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yer aldığı Büyükşehir Belediyesi standını da ziyaret ederek, kooperatif üyeleri ile bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATB'nin ANFAŞ'ta düzenlediği 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışına katıldı. Başkan Böcek, açılışta yaptığı konuşmada, "Bir çiftçi çocuğu olarak doğup büyüdüğüm güzel Antalya'mızda tarım üreticilerin sorunlarını biliyor kırsaldaki vatandaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. Sorunlara çözüm noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Üreticinin köylünün alın terinin kıymetini çok iyi biliyoruz" dedi.

"Yerelden kalkınma vurgusu"

Pandemi, ekonomik sorunların yanı sıra iklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetler, kuraklık gibi risklerin tarım ve gıda sektörünü derinden etkilediğinin altını çizen Başkan Muhittin Böcek, "Sağlıklı ve güvenli gıda ihtiyacımıza ucuz ve kolay erişebilmek doğru tarım politikalarına bağlıdır. Yerelden kalkınma için köyden kente göçü engelleyecek önlemler alınmalı tarım arazilerinin korunması sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Kooperatifçilik güçlendirilmeli"

Girişimci ve refakatçı kooperatifçilik anlayışının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Başkan Böcek, "Modern tarım uygulamaları hayata geçirilmeli, çiftçiler bu hususta teşvik edilmelidir. İklim krizi, kuraklık tehdidi, enerji ihtiyacı dikkate alınarak çevre dostu uygulamalar hayata geçirilmelidir. Üreticinin maliyetleri düşürülmeli, tarımda istihdam sağlanmalıdır. Bu ve benzeri tüm konularda tüm paydaşlar ile çiftçi ve üretici desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

"10 bin çiftçi ailesine enerji desteği"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınma projeleriyle tarım sektörünü geliştirmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "22 milyon liralık yatırım ile 14 bin 903 dekar alanda vahşi sulama sisteminden kapalı sulama sistemine geçirdik. Yaklaşık 10 bin çiftçi ailesi bu destekten yararlandı. Güneş enerji santrallerimizden elde ettiğimiz enerji ile 46 sulama kooperatifinin enerji ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladık" dedi.

"Tarıma önemli destek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akıllı tarım uygulamaları, üreticiye destek, biyolojik mücadele, tarım, hayvancılık, süt tankı desteği, arı kovanı ve bal paketleme desteği, ipek böceğinin yaygınlaştırılması, çiftçi veri projesi, makine teçhizat desteği, soğuk hava deposu desteği ve Köyde Hayat Var Projesi, çiçek soğanının yetiştirilmesi, depolanması, pazarlanması, tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi birçok yerel kalkınma projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

"Üreticinin yanındayız"

Antalya lezzetlerinin tanıtımını ve üretimini desteklediklerini aktaran Böcek, konuşmasını "Yerel ürünlerin markalaşması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ürün israfını azaltmak için Korkuteli ilçemizde meyve sebze kurutma tesisi kurma projemiz devam etmektedir. Tesis hizmete girdiğinde çiftçimizin ürünü yerde kalmayacaktır. Döşemealtı halıcılığını desteklemek ve yaşatmaya yönelik halıcılık eğitimleri de aralıksız devam etmektir. Bu ve benzeri birçok projemizle üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde tamamladı.

"Büyükşehir stant açtı"

Başkan Muhittin Böcek, YÖREX'te Büyükşehir Belediyesi'nin standını da ziyaret ederek, stantta yer alan kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri ve Antalya'ya has yemeklerin tanıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, standında her türlü desteği sağladığı kentteki tarımsal kalkınma kooperatiflerine de yer veriyor. Antalya'daki tarımsal kalkınma kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan katalogla tedarikçilere tanıtılıyor.

"Kooperatiflere tanıtım desteği"

Gazipaşa Kadın Kooperatifi, 7 Renk Sosyal Dayanışma Kadın Girişimi, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP), Döşemealtı Nar Kadın Girişimi, Toprak Ana Kooperatifi, Elmalı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin YÖREX'teki standında ürünlerini sergileme, tanıtma ve pazarlama imkanı buluyor. Kooperatifler, e-ticaret pazarının büyük firmaları ile buluşturularak, ürünlerinin bu platformlarda satışına yönelik adımlar atılması sağlanıyor. - ANTALYA

Başkan Böcek: Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Böcek: Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Böcek: Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Böcek: Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Böcek: Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz
Başkan Böcek: Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz

Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Böcek: 'Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Böcek: "Üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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