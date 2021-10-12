Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yaklaşık 5 ton balığa el konuldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve hal çevresinde yapılan denetimlerde, zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan yaklaşık 5 ton balığa el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan habere göre, 6-11 Ekim'de Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve hal çevresinde yapılan denetimlerde 5 ton balık ele geçirilerek 14 kişiye toplam 77 bin 766 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte özellikle Gürpınar Su Ürünleri Hali girişi ve hal civarında, hal içine sokulmadan satışı yapılmak istenilen su ürünlerine yönelik yol kontrolü ve denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, toplamda yaklaşık 5 ton ağırlığında, zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan 196 kutu istavrit, 33 kutu lüfer, 5 kasa mırlan, 23 kutu tekir, 1 kılıç balığı, 29 kalkan ve 100 yazılı orkinos balığına 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

Söz konusu balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

Denetimler, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, paydaş kuruluşlarla sürdürülüyor.