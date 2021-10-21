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TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı - Son Dakika

TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı

21.10.2021 09:58
TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı

Dijital televizyon platformu TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı.

Dijital televizyon platformu TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı. TV+ Genel Müdürü Barış Zavaroğlu, TV+'ın Pay-TV pazarındaki payını da bu yılın ikinci çeyreğinde 13,3'e yükselttiğine dikkat çekerek, bu artışta platformun zengin içeriğinden duyulan memnuniyetin ve giderek düşen iptal oranlarının etkisi olduğunu belirtti.

Türkiye'de 150'den fazla yerli ve yabancı TV kanalını, en yeni film ve dizileri, belgeselleri, dünyaca ünlü spor programlarını ve eğlenceli animasyonları kullanıcılarıyla buluşturan dijital televizyon platformu TV+, her geçen gün daha da fazla seyirci kitlesine ulaşıyor. Son olarak platformun ev müşterisi tarafındaki abone sayısı 1 milyona ulaştı.

TV+ Genel Müdürü Barış Zavaroğlu, 2014'te yayın hayatına başlayan platformun elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Zavaroğlu, Türkiye'deki Pay-TV pazarının 7 milyonu aşkın kullanıcısı bulunduğunu, TV+ olarak bu pazardaki paylarını her çeyrekte düzenli olarak büyüttüklerini vurguladı. 1 milyon ev müşterisine ulaşarak pazardaki konumlarını daha da güçlendirdiklerini kaydeden Zavaroğlu, "BTK'nın açıkladığı verilere göre pazar payımız, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 13,3'e yükseldi" diye konuştu.

TV+'ın ev müşterisi sayısını geçen yıla göre yüzde 25 artırdıklarını kaydeden Zavaroğlu, "Bu büyüme performansında hem müşteri kazanımındaki doğru stratejimiz hem de müşteri kayıp oranlarındaki iyileşmemiz etkili oldu. Bu sayede 1 milyon TV+ ev müşterisine hedeflediğimizden çok daha önce ulaştık" dedi.

Zavaroğlu, yaşanan artışta pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışma düzenine geçişin etkisi olduğunu kaydetti. Zavaroğlu, "Pandemi döneminde TV+ kullanıcıları film ve dizi içeriklerimizi daha fazla izledi. TV+ ev müşterilerinin özellikle ailece izlenecek içeriklere ilgisi daha fazla oldu. TV+ çocuk içeriklerimiz de pandemi döneminde oldukça büyük ilgi gördü. Pandeminin başlarında canlı kanal izleme sürelerinde de ciddi bir artış gözlemledik" dedi.

Zengin içerikleri sayesinde pandemi döneminde BTK verilerine göre en fazla abone kazanan ve pazar payını artıran platformun TV+ olduğunu vurgulayan Zavaroğlu, verdikleri hizmetin kalitesinin, platformun müşteri memnuniyeti skorlarından da anlaşılabileceğini ifade etti. "Müşteri iptal oranımız 2021'de önceki yıllara göre yüzde 30 düştü. Zengin içerik dünyamız sayesinde müşterilerimizin TV+'a bağlılıklarının arttığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte ürün deneyimini de sürekli iyileştiriyoruz" dedi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre izleyicilerin tercih ve taleplerine göre platformun içeriğini sürekli güncelleyen TV+, Ekim ayında da yeni film, dizi, spor, belgesel ve çocuk programlarıyla birlikte çeşitli konserleri de televizyon severlerin beğenisine sunacak. İçeriği zenginleştirmek için uzun zamandır sıkı bir çalışma içerisinde olan dijital platformda, sadece çocuk yayınları, bölüm sayısı itibariyle bini aştı. Ayrıca dünyaca ünlü birçok film, dizi ve belgesel, her ay TV+ kullanıcılarına özel, Türkiye'de ilk kez yayınlanıyor.

Abonelerin yüzde 60'ı üst paketi tercih etti

Yapılan açıklamada TV+ müşterilerinin yarıya yakın bölümünün ilk aboneliklerinde üst paketi tercih ettikleri, 'Giriş' paketini tercih eden müşterilerin ise ürün memnuniyetleri arttıkça üst pakete geçerek tüm içerikleri izleme imkanına sahip oldukları belirtildi. Buna göre halen TV+ Ev müşterilerinin yüzde 60'lık bölümü, sahip oldukları üst paketlerle platformun tüm içeriklerini izleyebiliyor.

Günde ortalama 7 saat, ayda ise 210 saat izlenen TV+'ın, müşterilerine sunduğu paketler kapsamında yüzlerce 'izle seç' film televizyondan ve mobil cihazlardan izlenebiliyor. Kullanıcılara ayrıca 'kirala izle' hizmeti de veriliyor.

4K Ultra HD kalitesinde yayın yapan TV+'ta yayınlar internet kotasından düşmeden izlenebilirken 'her yerden izle', 'kaydet ve izle', 'durdur - geri al izle' gibi seçenekler de kullanıcıların hizmetine sunuluyor. - İSTANBUL

TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı

Belgesel, Türkiye, Pandemi, Film, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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