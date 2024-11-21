Hack to the Future Başvuruları Sona Eriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hack to the Future Başvuruları Sona Eriyor

VakıfBank'ın hackathon etkinliği için başvuru süreci yarın sona erecek. Geleceğe yönelik projeler bekleniyor.

21.11.2024 13:50
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VakıfBank'ın genç yazılımcı ve tasarımcılara yönelik düzenlediği "Hack to the Future" etkinliğine başvuru süreci yarın sona eriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gençlerin yaratıcı fikirlerini hayata geçirecekleri platformlar oluşturmayı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak gören VakıfBank, "Hack to the Future" ile hem genç yeteneklere finans dünyasında fark yaratma fırsatı sunuyor hem de gençlerin dinamizmiyle sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Genç yazılımcı ve tasarımcıların ilgi gösterdiği VakıfBank'ın dijital dönüşüm ve yenilik temalı hackathonu Hack to the Future'a katılım için başvuru süresi, talep üzerine 22 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Etkinlik, gençlerin yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanırken, sürdürülebilirlik ve dijital bankacılık gibi kritik alanlarda finans dünyasının geleceğine yön verecek çözümler üretilmesine de güçlü bir zemin hazırlıyor.

Ana temalarının, "Dijital Bankacılık Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı", "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik", "Yenilikçi Ürün ve Hizmetler" ve "Yeni Nesil Müşteri İletişimi" olarak belirlendiği hackathonda, katılımcılar 48 saatlik bir süre içerisinde projelerini geliştirecekler. Finale kalan projeler, 13-15 aralıkta düzenlenecek etkinlikte alanında uzman jüri üyelerine sunulacak.

VakıfBank'ın dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ve toplumda yenilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen hackathonda Prof Dr. Şahin Albayrak, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Teknoloji ve Girişim Yazarı Timur Sırt, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan'dan oluşan jüri, Hack to the Future'a özel olarak tasarlanan projeleri değerlendirerek ödüle değer bulunan projeleri belirleyecekler. Dereceye girenlere toplam 340 bin lira tutarında ödül verilecek.

Genç yazılımcı ve tasarımcılar, başvurularını Hack to the Future internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hack to the Future Başvuruları Sona Eriyor - Son Dakika

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