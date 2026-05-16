Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 51,47'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Allİanz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,9 azalışla bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|5,929916
|-51,47
|PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,046809
|-49,44
|PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,43869
|-49,08
|ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,138907
|-36,64
|PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,503523
|-33,22
|PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,476436
|-32,64
|PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,473549
|-26,75
|GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|19,434877
|-24,96
|MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,360961
|-24,87
|BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,106027
|-24,19
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,579884
|-2,90
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013815
|-2,43
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,015044
|-2,38
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,093816
|-2,38
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,154751
|-2,08
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,299933
|-1,93
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,293888
|-1,73
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,9245
|-1,71
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,714264
|-1,59
|ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,475755
|-1,56
