Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları

16.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi Portföy Akatlar Fon %51,47 düştü. Allianz Emeklilik ise %2,9 kaybetti.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 51,47'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Allİanz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,9 azalışla bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON5,929916-51,47
PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,046809-49,44
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,43869-49,08
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,138907-36,64
PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,503523-33,22
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,476436-32,64
PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,473549-26,75
GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON19,434877-24,96
MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,360961-24,87
BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,106027-24,19
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,579884-2,90
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,013815-2,43
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,015044-2,38
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,093816-2,38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,154751-2,08
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,299933-1,93
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,293888-1,73
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,9245-1,71
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,714264-1,59
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,475755-1,56
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:32:46. #7.12#
SON DAKİKA: Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.