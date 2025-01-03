HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan\'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

03.01.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

Arslan, enflasyon rakamlarının netleşeceği bugünlerde işçi, memur ve emeklilerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hükümete seslenen Arslan, ücretliler ve emeklilerin haklarının iadesi konusunda bir fırsat olduğunu belirterek, " Türkiye'nin yüksek enflasyon döneminde en büyük mağdurlar ücretliler ve emekliler oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi için, en düşük emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılması ve toplu sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek ücretliler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekiyor" dedi.

"Toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz"

2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Arslan, ancak yüksek enflasyonun bu sözleşmeyi anlamsız hale getirdiğini ifade etti. Arslan, yeni dönemde kamu çerçeve protokolü çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Arslan, "Hak-İş olarak, 350 bin üyemizle bu süreçte hükümetten toplu sözleşme ve vergi düzenlemeleri gibi konularda adım atmasını bekliyoruz. Özellikle emeklilerimizin maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılmasını, memurlarımızın ise enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin enflasyonun altında kalması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair açıklamalarını hatırlatan Arslan, "Umarız temmuz ayında asgari ücrette eksik kalan düzenleme yapılır. Bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Hak-İş Kütahya İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş ile Öz Sağlık İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Hatice Başçam da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:48:02. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.