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HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto - Son Dakika

HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto

11.12.2021 18:34

İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto HAK-İŞ Şube Başkanı Recep Dere: "Üyelerimizi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atan site yönetimi alenen anayasal bir suç işlemiştir" "Kış mevsiminin ortasında emekçileri hem işsiz hem de evsiz bırakmak...

HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto

HAK-İŞ Şube Başkanı Recep Dere:

"Üyelerimizi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atan site yönetimi alenen anayasal bir suç işlemiştir"

"Kış mevsiminin ortasında emekçileri hem işsiz hem de evsiz bırakmak açıkça ahlak dışıdır"

ANKARA - HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şubesi, konut görevlilerini sendikalı oldukları gerekçesiyle işlerinden ve evlerinden çıkaran 4. Etap Site Yönetimini protesto etti.

HAK-İŞ Şube Başkanı Recep Dere, HAK-İŞ Genel Sekreter Vekili Oğuz Aksoy, işlerinden edilen konut görevlileri ve site sakinlerinin katılımıyla, Yapracık 4. Etap Site içerisinde site yönetimine karşı bir eylem düzenlendi. Seslerini duyurmaya çalışan site sakinleri ve konut görevlileri haksız yere işten çıkarıldıklarını, bunun akabinde site yönetiminin işten çıkarmakla yetinmeyip dairelerinden de çıkarmaya zorladıklarını öne sürdüler.

HAK-İŞ Şube Başkanı Recep Dere yaptığı açıklamada, "Ankara/Yapracık 4. Etap'ta çalışan konut görevlisi dört üyemiz site yönetimi tarafından sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştır. Site yönetiminin aldığı bu karar açıkça anayasal bir suçtur. Ankara/Yapracık 4. Etap site yönetimini yaptıkları yanlıştan geri dönmeye ve üyelerimizi işlerine iade etmeye davet ediyoruz. HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası, haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen konut emekçilerinin her daim yanında ve destekçisidir. Hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin sadece sendikalı oldukları için işlerinden edilen üyelerimizin işe iade süreçleri site yönetimi tarafından başlatılmaz ise, tüm yasal süreçler sendikamız tarafından ivedilikle başlatılacaktır. Anayasamızın 51. Maddesinde geçen; 'Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz' ifadesi açık ve nettir. Dolayısıyla üyelerimizi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atan site yönetimi alenen anayasal bir suç işlemiştir. Site yönetimi işlediği anayasal suçun yanı sıra; ahlak sınırlarını da açıkça çiğnemiştir. Ailelerine bakmak zorunda olan üyelerimizi kış mevsiminin tam ortasında işsiz bırakan site yönetimi bununla da yetinmemiş, üyelerimizden kaldıkları evlerini 15 gün içinde tahliye etmesini istemiştir. Kış mevsiminin ortasında emekçileri hem işsiz hem de evsiz bırakmak açıkça ahlak dışıdır. Bu tutumun hiçbir inanış ve düşüncede yeri yoktur" diye konuştu.

"Hırsızlık damgası vurarak evime adamlarını gönderdi"

Yaptığı işlerin konut işlerinden çıkıp, çatı yapımından beton dökmeye kadar birçok ağır işe dönüştüğünü, buna rağmen çalışmaya devam ettiğini aktaran konut görevlisi Yaşar Gayayev, "Site yönetimi bize hakaret ederek sendikaya üye olduğumuz için iş hakkımızın feshedildiğini söyledi. Bunun öncesinde de hırsızlık damgası vurarak evime adamlarını gönderdi. Kanunsuz bir şekilde evimi arattırdı. Bu zamana kadar hiçbir şekilde haklarımız savunulmadı. Yaptığımız işlere mobing uygulandı" şeklinde konuştu.

"Benim eşime 'sen sendikadan çıkmadığın sürece ben senin evine daha çok adam göndereceğim' diyor "

Bir konut görevlisinin eşi ise, "Site yöneticisi 'Benim adım Gürsel Bayram, bana hiçbir şey yapamazlar' diyerek başkanımıza da hakarette bulundu. Çocuklarımla birlikte beni şu kış günü başka bir bloğa taşıdı. Ben de neden çıkarıyorsunuz dediğimde 'sendikalı olduğunuz için çıkarıyorum' dedi. Bu insanları neden ekmeğinden ediyorsunuz, sendikalı olmak suç mu, herkes hakkını arayacak. Benim iki kız çocuğum evdeyken Gürsel Bayram evime iki tane adam gönderiyor. Benim eşime 'sen sendikadan çıkmadığın sürece ben senin evine daha çok adam göndereceğim' diyor, bu insanlığa sığar mı" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto
HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto
HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto
HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto

Hizmet İş Sendikası, Protesto, Ankara, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ'ten üyelerini işten çıkarttıklarını iddia ettikleri site yönetimine protesto - Son Dakika Ekonomi


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