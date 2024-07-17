HAK-İŞ ve Arnavutluk KSSH Konfederasyonu'ndan Filistin'e Destek Ortak Bildirisi - Son Dakika
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Ekonomi

HAK-İŞ ve Arnavutluk KSSH Konfederasyonu'ndan Filistin'e Destek Ortak Bildirisi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Arnavutluk İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kol Nikolla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'e desteklerini dile getirdi. İki konfederasyonun ortak bildirisinde, Filistin halkının yaşadığı zulmün sona ermesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için mücadele edileceği vurgulandı.

17.07.2024 17:46
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HAK-İŞ ve Arnavutluk KSSH Konfederasyonu'ndan Filistin'e Destek Ortak Bildirisi

ANKARA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Arnavutluk İşçi Sendikaları Konfederasyonu Filistin'e destek adına bir araya geldi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Arnavutluk İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kol Nikolla Filistin'e destek gündemiyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı ve Filistin'e yapılacak söz konusu yardımlar ele alındı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik sadece KSSH üyeleri değil tüm Arnavutluk halkı duyarlı olduğunu aktaran Nikolla, Arnavutlar'ın belki birçok halkın bilmediği kadar soykırımın ve adaletsizliğin ne demek olduğunu iyi bildiğini belirterek, "Filistin konusu da bizim için hassas bir konu olmuştur. Biz hem ulusal hem de uluslararası toplantılarda bu konuyu ele aldık. Filistin halkının yaşamış olduğu katliam dile getirilmese de biz bunu anlatmak zorundayız" dedi.

Başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulana kadar HAK-İŞ'in mücadelesinin devam edeceğini aktaran Arslan, "Konfederasyonumuz bu konuda acil toplanarak ortak bir platform oluşturup, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan katliamların sona ermesi için hem ülkemizde hem de dünyada neler yapabiliriz bunları tartıştık. Tabii Türkiye'de ilk kez mitingi Memur-Sen ile birlikte gerçekleştirdik. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve bağlı konfederasyonları Ankara'da toplantıya çağırdık. Siyonist zihniyet uluslararası toplumu o kadar çok etkiledi ki 7 Ekim'in sorumlusu Filistinlilermiş gibi toplantılarımıza sendikal hareket ilgi göstermedi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Arslan ve Nikollas Filistin'e Destek Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ ve Arnavutluk KSSH Konfederasyonu'ndan Filistin'e Destek Ortak Bildirisi - Son Dakika

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