Hakkari\'de Bal Üretim Sezonu Başladı

Ekonomi

Hakkari il genelinde bal üretim sezonu başladı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte 2024 yılı ilkbahar arı bakımları ile birlikte bal üretim sezonunun başladığını açıkladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bal ve arı ürünlerini yetiştiren yetiştiricilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Hakkari'deki bal üreticilerinden Emin Ege ise "Geçen yıl kovan başı yaklaşık 10 kilogram bal alındı. Bu sene yağışlar ve mevsim güzel geçiyor. Kovan başı 20-25 kilogram bal bekliyoruz. Bölgemizde yaklaşık bin 600 arıcı var. 500'e yakını amatör. Çok sayıda arıcı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce desteklendi. Bölgemizin bitki örtüsü zengin ve birçok endemik tür var. Hakkari balı asırlardır ilgi görüyor. Osmanlı döneminde bile sarayın balı buradan gönderiliyordu. Ballarımıza talep de var. Bölgemizde ortalama bin 500 tonun üzerinde bal elde ediliyor. Tüm arıcılarımıza verimli bir sezon diliyoruz" dedi. - HAKKARİ